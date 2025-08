Novità bonus asilo nido, domanda valida fino ai 3 anni del bambino.

L’importo del bonus asilo nido non è uguale per tutti, perché dipende dall’Isee. Attenzione però: per richiedere il bonus bisogna presentare all’Inps l’Isee minorenni, quello previsto per i nuclei con figli minori. Coincide con l’Isee ordinario soltanto nel caso in cui i genitori dei bambini sono coniugati o comunque conviventi.

Ecco gli importi 2025 del bonus asilo nido a seconda dell’Isee:

fino a 3mila euro all’anno con Isee minorenni che non superano i 25mila euro (si tratta di circa 272 euro al mese per 11 mesi)

all’anno con Isee minorenni che non superano i 25mila euro (si tratta di circa 272 euro al mese per 11 mesi) fino a 2.500 euro all’anno per gli Isee minorenni tra i 25.001 e i 40mila euro (quindi 227 euro al mese per 11 mesi)

all’anno per gli Isee minorenni tra i 25.001 e i 40mila euro (quindi 227 euro al mese per 11 mesi) fino a 1.500 euro all’anno per gli Isee che superano i 40mila euro (136 euro al mese per 11 mesi).

Quest'anno sul calcolo dell'Isee non influisce l'Assegno unico, il principale incentivo pensato per supportare la genitorialità. Inoltre, chi non presenta l’Isee, ha comunque diritto al bonus asilo nido, ma solamente fino a 1.500 euro all’anno.

