Risparmi difficili per le famiglie: 9 consigli per gestire il budget

Introduzione

Gli italiani sono da sempre un popolo di risparmiatori e questa tendenza continua a essere reale, ma l’attuale periodo storico è più complicato per riuscire ad accantonare cifre importanti. I dati appena rilasciati in occasione della 25° Edizione indagine annuale Acri - Ipsos confermano un trend chiaro: solo il 41% dei nuclei familiari, rispetto al 46% del 2024, riesce a mettere soldi da parte. E' il dato più basso dal 2018.

“Risparmiare budget richiede, soprattutto al giorno d’oggi in cui il costo della vita incide moltissimo, una buona organizzazione. Non è sbagliato dire che è bene comportarsi come piccoli imprenditori che gestiscono un’azienda. Ci sono strategie d’impresa utili e valide anche per l’organizzazione del proprio budget personale che possono essere applicate facilmente nella quotidianità”, spiega Sonia Canal, CEO di Partner d’Impresa, che in vista della Giornata mondiale del risparmio del 31 ottobre ha curato un vademecum dedicato alla gestione facile del risparmio personale e famigliare.