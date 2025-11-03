Manovra, aperture sui dividendi. La Lega preme su rottamazione larga

I lavori della maggioranza riguardano correzioni limitate ma i vari partiti sono in pressing per provare a ottenere di più sulle proprie misure “bandiera”. La Lega sta spingendo per un allargamento della platea dei beneficiari della pace fiscale. "Noi abbiamo sempre detto - sottolinea il senatore Claudio Borghi - che la rottamazione non doveva applicarsi agli evasori totali ma come è scritta adesso è troppo limitante" con l'esclusione dei carichi derivanti da accertamenti. Fonti di governo spiegano che, allo stato attuale, è difficile ipotizzare un'estensione della platea anche e soprattutto per una questione di coperture.

