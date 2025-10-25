Tassazione dividendi, cosa cambia in Manovra e chi pagherà di più

Dal taglio dell’esenzione verrebbero esclusi i fondi di investimento e i piccoli risparmiatori. L’imposta al 24% scatterebbe invece per le holding e le società costituite da imprenditori che investono liquidità generata dall’attività o dalla vendita dell’azienda di famiglia. Ad essere colpite sarebbero inoltre banche e gruppi industriali che detengono partecipazioni inferiori al 10% in altre società. Tali soggetti sarebbero così incentivati a incrementare la partecipazione oltre la soglia minima oppure a dismettere l’intera quota.