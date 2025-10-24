Manovra, da metro a Olimpiadi: ecco tagli e finanziamenti previsti

"Non abbiamo notizie ufficiali di un definanziamento della M4, ovviamente chiederemo spiegazioni e ci auguriamo che sia solo un'operazione contabile, perché altrimenti non avrebbe alcun senso”, ha commentato l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, sul definanziamento di 15 milioni previsto per la metro M4. Sul tema è intervenuto il vice-premier Antonio Tajani dicendo: “Spero che il ministro Salvini, che è il ministro dei Trasporti e e leader del partito del ministro dell'Economia, possa recuperare questa svista che c'è stata e che considero un errore, convincendo il suo compagno di partito. In ogni caso in Parlamento presenteremo emendamenti per correggere sia la questione Afragola, sia la questione della metro C di Roma che i tagli alla metropolitana di Milano”.

