Manovra, tagli spese ministeri e Palazzo Chigi. Ecco quanto valgono

Introduzione

È arrivato il via libera della Ragioneria dello Stato al testo della Legge di bilancio per il 2026, nella formulazione licenziata dal governo Meloni che deve però ancora passare al vaglio del Parlamento. La Manovra è adesso composta da 154 articoli, contro i 137 della prima bozza circolata, perché sono stati aggiunti alla fine articoli specifici con lo Stato di previsione dei vari ministeri.

E proprio i ministeri giocano un ruolo cruciale nelle coperture di questa Legge di bilancio, e anche delle prossime. Infatti la “scure” della manovra si è abbattuta sui dicasteri, e anche su Palazzo Chigi.