Natale, come difendersi dai furti in casa mentre si è in vacanza

"Le vacanze di Natale sono un momento di pausa molto atteso, ma per viverle davvero in serenità serve che la casa rimanga un luogo sicuro anche quando siamo lontani. Infatti, anche le associazioni dei consumatori come il Codacons segnalano che il periodo natalizio è uno dei momenti più critici per le effrazioni domestiche, proprio perché aumenta il numero di abitazioni lasciate incustodite. Piccoli accorgimenti possono però ridurre i rischi e migliorare il senso di tranquillità delle persone, che potranno così godersi appieno le feste”, sottolinea Nicolò Grosoli, Marketing Director di Sector Alarm Italia.

Proprio Sector Alarm ha suggerito anche alcuni comportamenti facili e immediatamente applicabili per mantenere la casa protetta anche quando si è lontani.