Bonus anziani, in arrivo 850 euro per gli over 80 fragili: i requisiti

Introduzione

In via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, entrerà in vigore una nuova forma di aiuto per gli anziani over 80 non autosufficienti. Si tratta di una quota di 850 euro mensili da sommare all'indennità di accompagnamento, nel 2024 fissata a 531,76 euro.

Come previsto dalla legge, l'importo del nuovo bonus si potrà utilizzare solamente per remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore. I requisiti per ottenerlo sono stringenti, e tengono conto anche della situazione economica