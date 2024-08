Btp, aumenta interesse verso titoli pluriennali a scadenza lunga

Introduzione

Di solito, le famiglie che scelgono di investire in titoli di Stato puntano su quelli a scadenza corta e media, come dimostra il grande successo riscosso dalle quattro edizioni del collocamento dei Btp Valore con termine dai quattro ai sei anni: 65 miliardi di euro. Sembra però che stia crescendo anche l’attenzione rivolta alle emissioni di titoli con scadenza lunga o extra-lunga (come quelle al 2050, al 2067 e al 2072). Tendenzialmente apprezzati più che altro da investitori istituzionali (anche a fini speculativi), possono in realtà essere un buon modo per diversificare il proprio portafoglio. Bisogna tenere conto però di qualche rischio.