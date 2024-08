Introduzione

Vengono emessi con cadenza mensile dal ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno una scadenza di 7 anni, sono a tasso variabile. Le loro cedole sono a cadenza semestrale, indicizzate all’Euribor (lo stesso indice dei mutui a tasso variabile). Vengono considerati piuttosto affidabili perché, nonostante siano nettamente inferiori a Btp e BOT in termini di volumi, in loro è racchiusa una parte non indifferente del debito pubblico italiano. Ma investire nei Certificati è conviente?