Introduzione

Se si hanno problemi con le banche o con intermediari finanziari per questioni riguardanti i risparmi o gli investimenti, una soluzione può essere rivolgersi alle Authority competenti, che hanno a disposizione l’enforcement, cioè l’insieme di azioni e sanzioni che possono adottare in caso di violazione delle norme. Se Bankitalia e Consob cercano di tutelare prodotti, servizi bancari e il pubblico risparmio da eventuali comportamenti fraudolenti, Ivass e Covip, invece, si occupano rispettivamente di frodi in ambito assicurativo e previdenziale.

È importante raccogliere le prove dei raggiri e rivolgersi a chi di dovere, ma soprattutto cautelarsi da soli: secondo gli ultimi dati, l’educazione finanziaria mostra qualche timido segnale di crescita nel Paese, ma è ancora una materia sconosciuta a tanti.