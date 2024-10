Manovra, le misure per spingere l’occupazione: cosa sappiamo

Introduzione

La Legge di bilancio arriva oggi in Parlamento. All’interno sono previste anche delle misure che riguardano il mondo del lavoro e hanno l’obiettivo di dare una spinta all’occupazione. C’è, ad esempio, la maxideduzione per le assunzioni fino al 2027. Sono previsti, poi, fringe benefit maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferirsi a oltre 100 chilometri da casa.



Sul fronte fiscale, novità anche per la web tax e nella lotta all’evasione. Polemiche per le misure sulle criptovalute, che potrebbero essere modificate