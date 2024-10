Introduzione

Tecnici al lavoro per ultimare la versione definitiva della legge di Bilancio da trasmettere a Montecitorio, dove è attesa a inizio settimana. Si cerca una quadra sulla revisione delle detrazioni, con un meccanismo di un tetto che varia in base al numero dei figli e con tre fasce di reddito. I due pilastri del restyling delle tax expenditures hanno causato dure critiche dalle opposizioni. Da definire anche il dettaglio delle coperture finanziarie e come funzioneranno i tagli dei ministeri.