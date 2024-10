Manovra 2025, novità sul bonus ristrutturazioni al 50%: cosa cambia

Introduzione

La Manovra, appena approvata dal Consiglio dei ministri e ora al vaglio delle Camere, prevede il ritorno del bonus ristrutturazioni al 50% che viene prorogato alle stesse condizioni del 2024, con un limite di spesa quindi di 96 mila euro. Tuttavia, la proroga è prevista solo per le prime case, mentre per le seconde si scende al 36%. Possono usufruirne tutti coloro che avviano lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, oppure lavori di manutenzione ordinaria per le parti comuni di edifici residenziali.

Inoltre, la Manovra proroga anche il bonus mobili al 50% con limite di spesa di 5 mila euro: si può richiedere la detrazione per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti o fabbricati. Lo sconto dall'imposta vale anche in caso di interventi realizzati sul box auto o il garage oppure sulla ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha poi corretto le recenti dichiarazioni sulle revisioni catastali per chi ha usufruito del Superbonus: “Non si tratta di un aggiornamento delle rendite catastali ma delle mappe”, ha dichiarato.