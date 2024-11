Introduzione

C'è tempo fino al 31 dicembre per presentare la domanda per il bonus asilo nido 2024, il contributo per i genitori con figli sotto i 3 anni che vanno in asili nido pubblici o privati. L'importo massimo (3.600 euro annui) spetta a chi ha un bambino nato nel 2024 e un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni, unitamente a un Isee minorenni sotto i 40mila euro.



In tutti gli altri casi, il contributo dipende strettamente dall'Isee minorenni: fino a 25mila euro permette di accedere a uno sconto di 3mila euro, che scendono a 2.500 quando l’indicatore si attesta tra i 25mila e i 40mila euro. In ultimo, quando è sopra i 40mila euro, il bonus è pari a 1.500 euro