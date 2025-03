Musk annuncia che la sua startup 'xAi' ha acquisito il social X

"Il loro futuro è intrecciato", ha dichiarato il miliardario, spiegando che l'operazione valuta xAI a 80 miliardi e X a 33 miliardi, ovvero "45 miliardi meno 12 miliardi di debito" ascolta articolo

La startup xAi di Elon Musk che opera nello sviluppo dell'intelligenza artificiale ha acquistato il sui social network 'X'. Ad annunciarlo sui social è lo stesso Musk. L'operazione valuta l'ex Twitter a 33 miliardi di dollari. Questa operazione, "interamente in azione", sottolinea l'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense - sbloccherà un'immenso potenziale fondendo le capacità e le competenze avanzate di xAI in materia di intelligenza artificiale con l'enorme portata di 'X'".

Futuro di xAI e X è interconnesso Dalla sua fondazione due anni fa, xAi, sottolinea ancora Musk, "è rapidamente diventato uno dei principali laboratori di intelligenza artificiale al mondo, realizzando modelli e data center a una velocità e su una scala senza precedenti. X è il luogo digitale in cui oltre 600 milioni di utenti attivi si recano per trovare informazioni in tempo reale e, negli ultimi due anni, si è trasformata in una delle aziende più efficienti al mondo, posizionandosi per garantire una crescita futura". Il futurio di 'xAI' e 'X', spiega ancora Musk, è interconnesso, "oggi, facciamo ufficialmente il passo per unire dati, modelli, elaborazione, distribuzione e talento". Leggi anche Tesla, azionista chiede cambio al vertice: "Musk deve andarsene"

L'acquisto di Twitter nel 2022 per 44 miliardi Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi nel 2022 e dopo averne assunto il controllo ha tagliato i costi e l'ha riorganizzata, trasformandola in X. La piattaforma social è stata usata dall'uomo più ricco del mondo per promuovere Grok, la chatbot sviluppata da xAI, la startup in diretta concorrenza con OpenAI, che Musk ha contribuito a fondare prima di prenderne le distanze. L'unione fra xAI e X concede a Grok "un vantaggio unico", affermano gli analisti osservando come la chatbot avrà infatti accesso a un vasto ammontare di dati per essere addestrata. Leggi anche L'inchiesta a fumetti che racconta le ombre di Elon Musk