6/10 ©LaPresse

Come spiega il Corriere, dopo la fine dello sconto in fattura, il prezzo dei pannelli fotovoltaici è sceso del 30%. Così come sta accadendo per le pompe di calore. E le quotazioni di materie come ferro e legno stanno andando giù. Eppure la maggior parte dei prezzi in edilizia, continua a rimanere alta