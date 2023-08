9/10 ©IPA/Fotogramma

Fino al 31 dicembre 2024 il bonus mobili contribuisce alla spesa per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Nel caso dei forni la classe energetica non può essere inferiore alla A, alla E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, alla F per i frigoriferi e i congelatori. Ripartita in dieci quote annuali, per quest’anno la detrazione viene calcolata su un importo massimo di 8mila euro che scenderà a 5mila per il 2024, comprensiva delle spese di trasporto e montaggio