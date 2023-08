8/10 ©Getty

C’è infine il bonus barriere architettoniche. In questo caso la detrazione spettante è del 75% delle spese sostenute da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Questa misura si può usare anche per la sostituzione di finiture come pavimenti, infissi esterni, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici, di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici