9/10 ©IPA/Fotogramma

Infine, si ricorda che c’è tempo fino al 31 ottobre di quest’anno per fare domanda per ottenere i contributi relativi al Fondo indigenti per il Superbonus, che con uno stanziamento di 20 milioni di euro va a coprire le spese effettuate con bonifici tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023