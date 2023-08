Superbonus villette e condomini, come usufruirne entro fine anno

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dl 104 chiarisce le opzioni per chi intende sfruttare la detrazione fiscale destinata a scendere ulteriormente a partire dal 2024. Per i lavori su villette completate almeno al 30% al 30 settembre 2022 è possibile sfruttare il Superbonus in dichiarazione anticipando i pagamenti entro il 31 dicembre. Stessa scadenza per le spese sostenute dai condomini nelle parti comuni o nelle singole unità anche se pagate in anticipo rispetto all’esecuzione dei lavori