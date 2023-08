L'iniziativa, si legge in una nota stampa, "è in linea con le indicazioni del governo che conferma il sostegno costante di Poste Italiane alle famiglie e al sistema Paese”. Non tutti gli italiani potranno però usufruire di questa opzione, “rivolta esclusivamente alle persone fisiche e limitata alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro”