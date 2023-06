Bonus barriere al 75%, via libera alla sostituzione delle finestre

L’agenzia delle Entrate ha chiarito in una circolare l’estensione dell’agevolazione per il superamento delle barriere architettoniche che potrà essere usata negli appartamenti di complessi residenziali fino a un massimo di 50mila euro di spesa. Il bonus, l’unico che prevede ancora la possibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura, copre inoltre interventi di sostituzione di finiture come pavimenti, porte e infissi purché rispettino i parametri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture