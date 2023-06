2/10 ©IPA/Fotogramma

COSA PREVEDE – All’interno del provvedimento viene confermata per il terzo trimestre 1° luglio-30 settembre 2023 la riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Prorogati anche l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano

