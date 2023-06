1/8 ©IPA/Fotogramma

Il governo ha messo sul tavolo oltre 3,8 miliardi per rafforzare i bonus sociali e le bollette di luce e gas indirizzati a chi si trova in condizioni di disagi economici. Lo si legge nell’ultima memoria depositata in Parlamento dall’Autorità per l’energia – l’Arera – alle Commissioni VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici, come riporta Il Sole 24Ore

Cala il prezzo del gas, previsto -11% in bolletta: al minimo da 2 anni