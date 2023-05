Decreto bollette, tutti i bonus e gli aiuti per luce e gas

2/9 ©Ansa

Non solo il tema del sostegno a famiglie e imprese contro il caro bollette, nel decreto sono presenti anche provvedimenti che riguardano ad esempio le attrezzature mediche o ancora condoni fiscali per chi non paga l'Iva e novità sulla rottamazione quater

Cuneo fiscale, bollette, mutui: le novità per le famiglie