Giornata micro, piccole e medie imprese, 10 incentivi aperti in Italia

Il 27 giugno si celebra in tutto il pianeta la Giornata Mondiale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, che in Italia sono il cuore del tessuto produttivo. Dalla Nuova Sabatini al Piano Transizione 4.0 al Fondo di Garanzia PMI: nel 2023 sono attivi una serie di bonus e incentivi fiscali in larga parte già esistenti e rifinanziati dall’ultima Legge di Bilancio per spingere gli investimenti, la transizione digitale e la nascita di nuove imprese con un’attenzione a donne, giovani e Sud