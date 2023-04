Dopo l'ok della Camera, anche il Senato ha dato il via libera al dl Superbonus con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento è quindi stato approvato in via definitiva. Confermata l’aliquota al 110% solo per i condomìni che lo scorso anno avevano presentato la Cilas - certificazione inizio lavori asseverata Superbonus - e per altre eccezioni