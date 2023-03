1/8 ©IPA/Fotogramma

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura per quanto riguarda il “Box auto acquisti”. La possibilità è stata tolta anche per quei casi in cui il rogito è stato stipulato prima di questa data

Superbonus 110, per le villette potrebbe arrivare la proroga fino al 30 giugno