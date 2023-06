L’agevolazione è contenuta in un emendamento al decreto Lavoro, approvato dalla commissione Affari sociali del Senato, che punta a far fronte al problema della carenza di personale. I dipendenti del settore privato che nel 2022 hanno avuto un reddito non superiore a 40mila euro riceveranno un trattamento integrativo del 15% per le mansioni notturne e gli straordinari