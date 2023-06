7/7 ©Ansa

Anche i costi di questi servizi sono stati monitorati dall'Osservatorio, che ha rilevato punte del +25% per l’ombrellone maxi e il costo di yoga/pilates, del +13% per i massaggi. In discesa, invece, del 5%, il costo previsto per godersi la tintarella in compagnia degli amici a quattro zampe nella dog area

IL CARO VACANZE 2023: TUTTI GLI AUMENTI