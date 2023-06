Secondo l’analisi di Caf Acli, si conferma anche quest’anno la crescita di sconti fiscali dichiarati all’Agenzia delle Entrate nel modello 730 precompilato. Ad aumentare sono in particolare le detrazioni relative alle spese mediche e ai bonus per la casa ad eccezione del superbonus 110%. Tendenza positiva anche per il ricorso alle detrazioni dirette per i bonus ristrutturazione e l’ecobonus, accelerano le dichiarazioni su bonus mobili e giardini e debutta il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche