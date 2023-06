Bonus, dai balconi ai lampadari: gli incentivi di giugno per la casa

7/8 ©IPA/Fotogramma

Bonus affitto - La detrazione del canone d’affitto è riservata ai giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Il rimborso massimo è calcolato in 991,60 euro, per i primi quattro anni di durata contrattuale, o pari al 20% del canone d’affitto annuo per un massimo di 2mila euro