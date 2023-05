Il 67,4% dei giovani dai 18 ai 34 anni secondo l'Istat vivono ancora in famiglia. Per favorire la loro autonomia - sia abitativa che finanziaria - esistono alcuni bonus e incentivi, a partire dalle misure previste dal Decreto Lavoro in vigore da venerdì: si tratta di agevolazioni per chi assumerà i beneficiari dell’assegno di inclusione e i «Neet» (i ragazzi che non studiano e non lavorano)