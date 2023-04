8/8 ©IPA/Fotogramma

La circolare chiarisce anche che i conviventi di fatto rientrano tra i soggetti prioritari (insieme ai coniugi e chi ha un'unione civile) per il congedo straordinario per l'assistenza a persone disabili. Questo congedo si può chiedere, continuo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari per un periodo non superiore a due anni. Non è retribuito e non dà copertura contributiva né anzianità di servizio

Superbonus, cosa sapere sulle nuove regole in materia di lavori e cessione dei crediti