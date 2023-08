8/10 ©IPA/Fotogramma

IL BONUS BARRIERE AL 75% - Ad oggi la detrazione fiscale in materia edilizia più appettibile resta il bonus barriere architettoniche. L'entità dell'aliquota dello sconto resta elevata (75%) ed è l'unica detrazione che ammette lo sconto in fattura e la cessione del credito per lavori avviati nel 2023. L'agevolazione da ripartire in 5 quote annuali di pari importo è calcolata su un tetto di 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila per gli edifici fino a 8 unità immobiliari e 30mila euro per quelli con più di 8 unità immobiliari