3/8 ©IPA/Fotogramma

UNA TASSA SU MISURA DELLE BIG TECH – Pare evidente come la tassa abbia un palese riferimento nelle big tech: è previsto che per applicare l'imposta alle multinazionali siano necessari 750 milioni di euro di fatturato globale raggiunto almeno due volte negli ultimi quattro anni. Questa asticella non vale per tutti i mercati Ue: i piccoli mercati, dove la divisione locale del gruppo non raggiunge i 10 milioni di fatturato o 1 milione di reddito, non vedranno applicata l'imposta comunitaria

Francia pronta a tassare la musica in streaming da Spotify a Apple