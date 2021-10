I leader mondiali, dopo anni di dibattiti e trattative, hanno approvato l’aliquota minima al 15% sugli introiti dei grandi gruppi aziendali. Secondo i piani, la misura dovrebbe essere attuata entro il 2023: per diventare operativa, dovrà diventare legge nei vari Paesi. Resta il nodo di come costruire un meccanismo credibile per i contenziosi internazionali