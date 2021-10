G20, passeggiata leader e conferenze stampa di Draghi e Biden. LIVE

Nel discorso d'apertura al summit, il presidente del Consiglio ribadisce l'importanza di un'ampia collaborazione tra Paesi. "Non può esserci ripresa rapida se ci dimentichiamo la metà del mondo", ha aggiunto in un panel dedicato alla parità di genere e all'empowerment femminile. Con il premier inglese, ribadito l'impegno in vista delle giornate di Glasgow. Nell'incontro con Erdogan, un "costruttivo scambio di vedute anche sulle relazioni tra Ue e Turchia". LA GIORNATA DI DRAGHI