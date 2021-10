Glasgow si prepara per Cop26, Greta: "Azione sul clima non è priorità"

Il G20 di Roma si conclude con l’accordo internazionale di mantenere il tetto massimo di 1,5 gradi di riscaldamento globale entro “metà secolo”. Un vertice che per il presidente del Consiglio Mario Draghi “ha riempito di sostanza le nostre parole” e che si è posto un obiettivo “più ambizioso” di quello posto dall’accordo di Parigi del 2015, come sostiene la cancelliera uscente Angela Merkel. Tuttavia, Greta Thunberg, che in questi giorni è a Glasgow in occasione della Cop26 (la conferenza Onu sul clima), non è convinta che sia un risultato raggiungibile: “Non lo so, in teoria è possibile. Ma sta a noi volere che succeda”. La città scozzese è pronta ad accogliere più di 100mila militanti della causa ambientalista e ha già promesso di aprirsi ai manifestanti che si sono messi in viaggio. Sono 10mila gli agenti chiamati in servizio: un dispiagamento di forze dal costo pari a 100 milioni di sterline, più delle Olimpiadi di Londra del 2012.