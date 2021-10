G20, principe Carlo: "I leader mondiali hanno responsabilità su clima"

I leader mondiali hanno una "responsabilità schiacciante verso le generazioni future" per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici: lo ha detto il principe Carlo intervenendo al G20 in corso a Roma. Invitato dal premier Mario Draghi, Carlo ha aggiunto: "E' impossibile non sentire le voci disperate dei giovani che vedono voi (leader del G20) come gli amministratori del pianeta, tenendo il loro futuro nelle vostre mani".

"Le persone hanno il diritto di sapere se ciò che comprano è creato in modo sostenibile e abbiamo la responsabilità di dirglielo, perchè crediamo veramente nei principi condivisi di trasparenza, responsabilità e applicazione", ha aggiunto Carlo partecipando al lancio da parte dei leader dell'industria della moda di un nuovo marcatore digitale per la sostenibilità che registra la storia di ogni articolo, da come è stato progettato e prodotto a come è stato trasportato nei negozi. "La moda - ha proseguito - è uno dei settori più inquinanti del mondo, ma questo nuovo Digital ID mostra come il business sia impegnato in un cambiamento significativo e misurabile: fornire ai clienti le informazioni di cui hanno bisogno per fare scelte più pulite, sane e sostenibili. Dimostra che il business non si limita a parlare di questi problemi, ma che è passato all'azione".

