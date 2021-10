6/7 ©Ansa

Si cerca un'intesa sugli impegni da assumere per il clima, primo su tutti la deadline del 2050 per le emissioni zero, che alcuni Paesi Cina e India si rifiuterebbero di sottoscrivere. Si starebbe anche lavorando per un accordo al rialzo almeno sul fronte dei fondi destinati ai Paesi in via di sviluppo