G20 Roma, dalla minimum tax al clima: tutti gli accordi raggiunti

COME FUNZIONERÀ L’ACCORDO SUL CLIMA - È la "metà del secolo" la deadline indicata nel documento finale del G20 per l'obiettivo emissioni zero. Non sarebbe stato raggiunto un accordo sulla data precisa del 2050. "Entro o attorno alla metà della secolo", sarebbe la dicitura del testo. Il documento finale conferma il fondo per il clima da 100 miliardi per il sostegno ai Paesi in via di sviluppo