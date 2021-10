G20, Biden: "Incontri produttivi, Draghi ha fatto grandissimo lavoro"

"Abbiamo avuto incontri molto seri e produttivi nei giorni scorsi e continueremo a Glasgow. Grazie all'Italia per il G20 e l'ospitalità, grazie a Draghi che ha fatto un grandissimo lavoro". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nel discorso in chiusura del G20 di Roma. Secondo Biden il vertice ha ottenuto risultati "tangibili" su clima, pandemia ed economia. Il presidente degli States si è detto anche "deluso" dall'assenza di Russia e Cina. La conferenza stampa finale era stata in un primo momento annullata dallo staff del presidente Biden, il quale ha poi deciso comunque di pronunciare un discorso. ( LA SECONDA GIORNATA DEL G20 - L'ACCORDO SULLA TASSA MINIMA GLOBALE )

E, a proposito di uno degli accordi raggiunti durante il vertice romano, quello sul clima, Biden ha spiegato: "Non passeremo alle energie rinnovabili dal giorno alla notte, intanto smetteremo di finanziare il carbone. Non è realistico smettere di usare benzina e gas all'improvviso, ma arriveremo ad emissioni zero entro il 2050".

"Il Papa ci ha aiutato quando morì mio figlio"

Il presidente americano ha avuto parole molto positive per il pontefice, incontrato venerdì scorso alla vigilia della due giorni di summit. "Papa Francesco è diventato una persona che ha dato grande conforto alla mia famiglia quando mio figlio è morto. E' una persona molto empatica, ci è stato davvero di grande sollievo quando ho perso una parte della mia anima, mio figlio Beau", ha detto il presidente degli States con la voce rotta, ricordando quando Bergoglio pregò a Filadelfia con la sua famiglia prima di ripartire. "Parlò per 15 minuti e non in modo generico, sapeva che uomo fosse mio figlio", ha aggiunto Biden. "Quando ho vinto le elezioni il Papa mi ha chiamato per dirmi quanto apprezzasse il mio lavoro per le persone più fragili", ha proseguito Biden, definendo il pontefice "un uomo che lotta per la pace non solo nella chiesa cattolica ma nel mondo".