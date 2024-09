In programma nella metropoli statunitense dal 22 al 30 settembre, l'assemblea dell'Onu fornirà ai leader mondiali l’opportunità di discutere le principali questioni globali e rafforzare gli impegni collettivi verso un futuro più sostenibile. Tra i temi centrali della sessione vi sono il cambiamento climatico, la povertà, le crisi sanitarie e la disuguaglianza, con un'attenzione particolare agli Obiettivi di sviluppo sostenibile ascolta articolo

La 79esima Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si terrà dal 22 al 30 settembre 2024 a New York. Questo evento annuale fornirà ai leader mondiali l’opportunità di discutere le principali questioni globali e rafforzare gli impegni collettivi verso un futuro più sostenibile. Tra i focus principali della sessione di quest'anno vi sono il cambiamento climatico, la povertà, le crisi sanitarie e la disuguaglianza, con un'attenzione particolare agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Tema del dibattito generale della 79° edizione è "Non lasciare nessuno indietro: agire insieme per promuovere la pace, lo sviluppo sostenibile e la dignità umana per le generazioni presenti e future".

Il Summit of the Future

Uno degli appuntamenti più attesi della 79esima Assemblea Generale sarà il Summit of the Future, che si terrà il 22 e 23 settembre 2024. Un vertice che mira a riaffermare gli impegni verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) e la Carta delle Nazioni Unite, rafforzando al contempo la cooperazione e gettando le basi per un sistema multilaterale rinvigorito. Il summit, come si legge sul sito delle Nazione Unite, si tradurrà in un Patto per il futuro negoziato, un documento orientato all'azione volto a rafforzare la cooperazione globale e ad adattarsi alle sfide attuali.

Le priorità dell’Unione europea All'interno dell'Assemblea Generale, l'Unione Europea giocherà un ruolo chiave, con un'agenda fortemente orientata a promuovere soluzioni multilaterali basate sulla Carta delle Nazioni Unite. L’Ue sosterrà gli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite nel promuovere la pace in tutte le sue dimensioni, riaffermando l'importanza di una cooperazione internazionale più forte a tal fine. Nel contesto della triplice crisi planetaria – cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e inquinamento – l'Unione Europea ribadirà la volontà di cooperare per accelerare la transizione verde globale. Questo impegno si inserisce negli sforzi per realizzare l'Agenda 2030 e conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’Ue continuerà, inoltre, ad adoperarsi per rafforzare il rispetto, la protezione e la realizzazione di tutti i diritti umani e a invitare tutti gli Stati a partecipare pienamente al sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Tra le principali priorità dell'Ue vi sono: il rafforzamento dell'ordine internazionale basato su regole, il sostegno alla pace e alla sicurezza internazionali e la promozione e il finanziamento dello sviluppo sostenibile. L'Ue si impegnerà, inoltre, a promuovere la partecipazione significativa della società civile nei processi decisionali multilaterali, inclusi i diritti umani e la mediazione di pace.