Guerra Israele - Hamas, 10 morti in raid Idf in Cisgiordania. LIVE

L'esercito israeliano ha confermato che nell'attacco lanciato lunedì scorso dall'Aeronautica militare contro una sala di comando nella zona di Nur Shams, in Cisgiordania, sono stati uccisi cinque terroristi. La sala di comando, si legge in un comunicato, era "utilizzata per condurre attività terroristiche e attaccare i soldati dell'Idf che operavano nell'area". Le vittime sono Jibril Jasan Ismail Jibril, che era coinvolto in attività terroristiche nelle aree di Tulkarem e Qalqilya e che era stato rilasciato nel novembre 2023; Mohanad Qarawi e Muhammad Yussef, che erano coinvolti in attività terroristiche a Nur Shams, e Adnan Jaber, coinvolto in attività terroristiche e specializzato nella fabbricazione di esplosivi. Lunedì scorso il ministero della Salute dell'Autorità Nazionale Palestinese aveva dichiarato che almeno cinque palestinesi erano stati uccisi nell'attacco.