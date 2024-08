Israele approva tregue temporanee per i vaccini. LIVE

Media locali riferiscono che "Israele ha approvato tregue umanitarie temporanee nella Striscia di Gaza per facilitare la vaccinazione contro la poliomielite per la popolazione locale", come richiesto dal segretario di Stato Usa Antony Blinken. Ma l'ufficio di Netanyahu nega di aver autorizzato una tregua, anche se fa sapere che la decisione è stata presentata al gabinetto di sicurezza. In serata, il ministro degli esteri Tajani ha parlato con Blinken: "condividiamo un'azione forte degli Stati Uniti e dell'Italia per la de-escalation - ha detto - Israele è pronto a far partire una campagna vaccinale nella striscia di Gaza e questa è una buona notizia. Ma non è sufficiente. Serve il cessate il fuoco".

Intanto il World Food Programme ha annunciato di aver sospeso temporaneamente i movimenti nella Striscia dopo che un suo veicolo, che esponeva il simbolo dell'Onu, è stato colpito da dei proiettili mentre si avvicinava ad un check point israeliano.





