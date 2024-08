Mo, Al Jazeera: raid israeliano nel centro di Gaza, 9 morti

Un raid israeliano colpisce un palazzo nel centro di Gaza: uccisi i nove membri di una stessa famiglia. Intanto è stato raggiunto l'accordo per "pause umanitarie" localizzate in modo da portare avanti la vaccinazione antipolio. Lo ha fatto sapere l'Oms parlando con i giornalisti all'Onu.

L'esercito israeliano afferma di aver "eliminato" 5 combattenti palestinesi nel secondo giorno della vasta "operazione antiterrorismo" in Cisgiordania. Lo riferisce Times of Israel. Secondo un comunicato congiunto dell'Idf, Shin Bet e della Polizia di frontiera, le forze israeliane hanno ucciso 5 uomini armati palestinesi che si nascondevano in una moschea a Tulkarem.









