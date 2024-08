Israele-Hamas, razzi dal Libano. Idf bombarda i siti di lancio LIVE

La delegazione negoziale israeliana è tornata dal Qatar dopo essere volata a Doha martedi' per i colloqui volti a raggiungere un accordo per un cessate il fuoco e la liberazione di ostaggi. Fonti israeliane hanno fatto sapere che non ci sono stati progressi per quanto riguarda le linee rosse indicate dal premier Benjamin Netanyahu, tra cui le ispezioni sulla rotta Netzarim, la presenza dei soldati dell'Idf sul corridoio Filadelfia e la gestione del valico di Rafah.