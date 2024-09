Manovra, incentivi per famiglie e imprese: le ipotesi sulle misure

Introduzione

La revisione dei conti dell’Istat ha indicato miglioramenti per deficit e debito ma i conti annuali non cambiano. E quindi non c’è un nuovo tesoretto da utilizzare nella legge di Bilancio. L’esecutivo punta tutto su agevolazioni per le imprese e per spingere o premiare la natalità. Potenziamento dell’Assegno unico e delle pensioni minime, sconti fiscali in busta paga, proroga del taglio del cuneo fiscale e bonus assunzioni: ecco su cosa sta lavorando il governo.